Gelsenkirchen/Kitzbühel (dpa/lsw)Der türkische Fußball-Nationalspieler Ozan Kabak steht nach Informationen der «Sport Bild» vom Donnerstag vor einem Transfer vom Zweitligisten VfB Stuttgart zum Bundesligisten FC Schalke 04. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger hat sich demnach gegen einen Wechsel zum deutschen Meister FC Bayern München entschieden. Schalke 04 äußerte sich am Donnerstag zunächst nicht dazu.

VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger sagte im Trainingslager der Schwaben in Kitzbühel, er glaube, dass sich in dieser Sache am Donnerstag noch etwas tun werde. «Wir haben jetzt lange gewartet. Aber da ist jetzt ein Ende in Sicht.» Dank einer