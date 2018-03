StuttgartSimon Terodde ist besser als Mario Gomez. Das klingt nach einer gewagten These, lässt sich durch Zahlen zunächst aber einmal belegen. Denn die Nummer 9 des 1. FC Köln weist in vielen relevanten Datenkategorien bei einer nahezu identischen Einsatzzeit in der aktuellen Bundesliga-Saison die besseren Werte auf als die Nummer 27 des VfB Stuttgart. Terodde läuft mehr, er gewinnt mehr Zweikämpfe – und er hat in der für einen Stürmer nicht unerheblichen Torstatistik eine Sieben stehen, Gomez nur eine Drei.

Mit fünf Treffern in der Rückrunde ist Terodde nach seinem Wechsel vom VfB zum Effzeh sogar gemeinsam mit Robert Lewandowski vom FC Bayern