Stuttgart (dpa)Abwehrspieler Timo Baumgartl verlässt den VfB Stuttgart und schließt sich dem niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven an. Beim Champions-League-Qualifikanten erhält der deutsche U21-Vizeeuropameister einen Fünfjahresvertrag bis 2024, wie die PSV am Donnerstag mitteilte. Der VfB kassiert für seinen ehemaligen Jugendspieler Medienberichten zufolge zwölf Millionen Euro an Ablösesumme.

«Timo hat es sich mit seinen für den VfB erbrachten Leistungen verdient, dass wir mit ihm offen und respektvoll über seinen Wechselwunsch und seinen weiteren Karriereweg sprechen», sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. «Wir haben seinem Wunsch