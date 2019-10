StuttgartHolger Badstuber hat gehadert, als er den Rasen der Mercedes-Benz-Arena verlassen musste. Mit sich, seinen Mitspielern und den Schiedsrichtern. Vor allem Benedikt Kempkes und sein Team bekamen einiges von dem Innenverteidiger des VfB Stuttgart zu hören, nachdem ihm der Unparteiische die Gelb-Rote Karte gezeigt hatte.

Beim Gang in die Kabine entlud sich dann der Frust vollends beim vierten Offiziellen Patrick Alt am Spielfeldrand. „Ihr habt kein Fingerspitzengefühl. Ihr pfeift nur noch nach den Regeln. Ihr seid Muschis“, sagte der 29-jährige Fußballprofi, um sich Stunden nach Spielschluss via Twitter zu entschuldigen: „Ich habe mich