StuttgartD

as Interview, das Holger Badstuber Ende März der ruhmreichen „Gazzetta dello Sport“ gegeben hat, umwehte ein Hauch von großer Fußballwelt. „Ich habe über Lazio Großartiges gehört“, verwies Badstuber gegenüber den Italienern auf ein Gespräch mit seinem ehemaligen Münchner Teamkollegen Miroslav Klose, der in Rom sehr glücklich gewesen sei. „Wenn man einmal Champions League gespielt hat“, so fuhr Badstuber damals fort: „Dann will man sich auch weiter mit den Besten messen.“

Nun ist es anders gekommen, was für Badstuber allerdings „null komma null eine Rolle rückwärts ist“. Mit einem kernigen „Servus“ betrat der Defensivmann am