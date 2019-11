StuttgartDie beiden Männer geben ihr Bestes, jeder auf seine Weise. Mit wehendem Pferdeschwanz rennt Emiliano Insua am Montagvormittag bei den Steigerungsläufen vorneweg und geht anschließend auch beim Kleinfeldspiel sehr engagiert zu Werke. Nur zur Übung des kleinen Fußball-Einmaleins reicht es bei Borna Sosa, der sich im separaten Einzeltraining vorsichtig wieder an schwerere Aufgaben herantastet. Aus Emiliano Insua (30) und Borna Sosa (21) besteht die etatmäßige Doppelbesetzung des VfB Stuttgart für die linke Abwehrseite. Doch hat sich der Routinier aus Argentinien mit seiner entsetzlich schwachen Leistung beim 2:6 in Hamburg aus der Mannschaft