StuttgartMario Gomez hat gerade einiges zu tun. Er muss viel kommunizieren. Per Körpersprache. Denn so versteht er seine Aufgabe als Führungsspieler. Mit einem Lächeln durch die Kabine gehen. Den jungen Mitspielern einen aufmunternden Klaps geben. Die Brust herausstrecken, vor allem wenn es schlecht läuft. Und beim VfB Stuttgart läuft es vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen ja schlecht. Da ist eine positive Ausstrahlung wichtiger als viele Worte, davon ist Gomez überzeugt.

Aus Erfahrung weiß der Stürmer, dass nach schlechten Phasen auch wieder gute kommen – und umgekehrt. Ihn selbst nimmt ein sportliches Tief mit 33