StuttgartDer VfB Stuttgart treibt die Planungen für die kommende Saison weiter unaufhaltsam voran. Unabhängig vom Ausgang der anstehenden Relegationsspiele gegen den SC Paderborn oder Union Berlin am 23. und 27. Mai und der Frage, ob der Tabellen-16. auch in der kommenden Saison noch in der Fußball-Bundesliga spielen wird.

Am Mittwoch gab der Stuttgarter Verein nun die Verpflichtung von Atakan Karazor bekannt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Zweitligisten Holstein Kiel und unterschrieb einen Vertrag bis ins Jahr 2023. Rund eine Million Euro Ablöse überweist der VfB für den Deutschtürken, der in der laufenden Zweitligasaison durch gute