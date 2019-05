StuttgartDennis Aogo freut sich. Auf Stadion und Stimmung. Schließlich hat der 32-jährige Mittelfeldspieler den FC Schalke 04 ja in guter Erinnerung behalten. Obwohl er in der Schlussphase seines Engagements in Gelsenkirchen auf das Abstellgleis gerutscht war. Nun schaut Aogo mit dem VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Berger Feld vorbei und blickt durchaus differenziert auf seine Vergangenheit. „Da ich ein Spieler bin, der bisher immer längere Zeit bei seinen Vereinen verbracht hat, ist es fast zwangsläufig, dass es mal gute und mal schlechte Zeiten gegeben hat“, sagt der Fußballprofi.

Vier Jahre lang war Aogo auf Schalke tätig, davor