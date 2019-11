StuttgartEine gewisse Flexibilität in der Terminplanung, das haben die Bewerber um das Präsidentenamt des VfB Stuttgart früh feststellen müssen, ist unbedingt erforderlich. Zuletzt wurde auch der Termin ihrer möglichen öffentlichen Vorstellung verschoben. Nicht wie ursprünglich vorgesehen erst am Freitag haben sich die vier verbliebenen Anwärter für ein Pressegespräch im Clubrestaurant bereitzuhalten, sondern bereits an diesem Donnerstag (15 Uhr) – dem Tag, an dem der Vereinsbeirat das Bewerberfeld halbiert und die Namen der beiden offiziellen Kandidaten verkündet. Es ist nicht das erste Mal, dass der VfB seine ursprünglichen Pläne kurzfristig verändert