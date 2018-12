StuttgartAm Tag danach herrscht noch immer Stille. Kein Spieler will reden. Auch kein Verantwortlicher des VfB Stuttgart will sich öffentlich äußern. Nicht zum Spiel und schon gar nicht zu dem tragischen Vorfall, der sich im Stadion unmittelbar nach dem 2:1 (0:1)-Sieg gegen Hertha BSC ereignet hat. Dabei gäbe es nach dem Erfolg über die Berliner viel zu sagen über dessen Bedeutung für den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Doch der Tod von Herbert Gentner, dem Vater von Christian Gentner, drängt den Sport in den Hintergrund – und stürzt den VfB in tiefe Trauer.

Die komplette Mannschaft ist bestürzt, seit sie nach dem Abpfiff noch in der