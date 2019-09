StuttgartEin Lautsprecher ist Daniel Didavi nicht, aber ein Leisetreter innerhalb des VfB Stuttgart auch nicht. Vor der Partie des Fußball-Zweitligisten an diesem Freitag (18.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld gewährt der Vizekapitän des Tabellenführers erstmals in dieser Saison Einblicke in seine Gedanken. Der 29-jährige Mittelfeldspieler spricht über:

das Spitzenspiel in Bielefeld: Freitagabend, Flutlicht, Bielefelder Alm – da wird es sicher heiß zur Sache gehen. Wir dürfen uns jedoch nicht täuschen lassen, denn die Arminia ist fußballerisch gut. Die Bielefelder sind bemüht, von hinten heraus zu spielen und nach vorne zu