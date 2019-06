Stuttgart Die Zeit im Hintergrund ist vorbei. Zumindest für die nächsten zwei Jahre. Für diese Dauer hat Sven Mislintat beim VfB Stuttgart unterschrieben. Und nun soll der 46-jährige Westfale den Absteiger aus der Fußball-Bundesliga sportlich so aufstellen, dass am Ende der nächsten Saison der Traditionsverein von 1893 wieder erstklassig ist. Das ist der klare Auftrag an den neuen Sportdirektor. Es ist aber auch Mislintats eigener Anspruch. Das hat er am Sonntag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt verdeutlicht.

„In diesem Verein steckt viel Kraft“, sagt Mislintat. Das habe ihm auch sein langjähriger Mentor Jürgen Klopp bestätigt, als ihn der