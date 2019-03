StuttgartRückhalt für den Trainer, die Kaderplanung für die neue Saison, dazu die Suche nach einem Sportdirektor – und das alles mitten im Abstiegskampf: Thomas Hitzlsperger, 36, hat in seinem neuen Job als Sportvorstand des VfB Stuttgart einiges zu tun.

Herr Hitzlsperger, am Sonntag tritt die Nationalelf in Amsterdam an mit neuen Spielern, mit RTL statt ARD – und mit Jürgen Klinsmann als neuem TV-Experten. Haben Sie eine Träne im Knopfloch?

Jürgen ist eine super Besetzung. Er hat so viel erreicht in seinem Leben – und hat bereits beim 1:1 gegen Serbien die Dinge gut rübergebracht. Mir hat es als ARD-Experte immer viel