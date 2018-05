Von Hannes Kern

Stuttgart – Dennis Aogo ist ein Fußballprofi, dessen Horizont nicht an den Auslinien des Spielfeldes endet. Der 30-jährige Außenverteidiger des Bundesligisten VfB Stuttgart weiß um seine privilegierte Stellung in der Gesellschaft und hat sich entschlossen, etwas zurückzugeben. Aogo schloss sich wie die deutschen Nationalspieler Mats Hummels und Serge Gnabry der Initiative „Common Goal“ an und will künftig zwei Prozent seines Jahresgehaltes sozialen Projekten zur Verfügung stellen.

„Ich wünsche mir, dass viele Kollegen die Initiative unterstützen. Man kann damit unfassbar viel bewegen in einer Welt, die schwierig ist“, sagte