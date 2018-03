Von Christoph Fischer

Neustift – In Kinshasa haben sie ihn auf der Straße „Zidane“ gerufen. Der große Zinedine Zidane ist sein Vorbild. Und mit seinem Engagement in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart ist für Chadrac Akolo „ein Traum in Erfüllung gegangen“. 22 Jahre ist er alt, und weil im Kongo der Fußball ein Sport der Straße ist, hat er auch zunächst nie daran gedacht, in Europa Fußballprofi werden zu können. Eigentlich.

„Alles ist sehr schnell gegangen“, erzählt Akolo im VfB-Trainingslager in Neustift im Stubaital. Im Training sieht man, welche Power er mitbringt. Und der junge Mann hat Ziele. Der Konkurrenzkampf im Angriff des