„Ich habe keine Beziehung zum VfB“

Das Millionen-Missverständnis Pablo Maffeo berappelt sich jetzt in Spanien

Pablo Maffeo gilt als einer der größten Flops in der VfB-Geschichte. Der 10-Millionen-Mann, der in Stuttgart selten spielte, wurde nach Spanien in die dortige 2. Liga ausgeliehen – und berappelt sich dort langsam. Aber eine Rückkehr zum VfB kann er sich abschminken.