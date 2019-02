StuttgartLudovic Magnin ist noch so, wie man ihn aus seiner Zeit als Spieler in Stuttgart kennt: lustig, lässig, lebensfroh. Das zeigt sich auch im Gespräch mit dem Trainer des FC Zürich vor dem Duell des VfB Stuttgart bei seinem anderen Ex-Club Werder Bremen an diesem Freitag (20.30 Uhr).

Herr Magnin, der Bremer Claudio Pizarro ist ein Jahr älter als Sie und schießt noch Tore in der Bundesliga – haben Sie Ihre Karriere zu früh beendet?

Nein. Das muss jeder für sich selbst wissen. Dafür wird Claudio Pizarro nie Trainer einer Profimannschaft mit 39 sein (lacht). Claudios Fähigkeiten waren immer deutlich höher als meine, deshalb