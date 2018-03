Anzeige

Stuttgart - Die Lage beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist angespannt. Das merkt man auch Kapitän Christian Gentner an. Dennoch versprüht das 30-jährige VfB-Urgestein Zuversicht. „Für mich ist eine Entwicklung zu erkennen“, sagt der Mittelfeldspieler.

Die Mannschaft muss immer wieder Rückschläge wegstecken. Es heißt regelmäßig: Gut gespielt, viele Chancen herausgearbeitet, aber verloren. Wie oft steckt man das weg?

Gentner: Wir werden das wegstecken, weil wir an das glauben, was wir tun. Wir werden auch am kommenden Samstag in Hoffenheim nicht ängstlich agieren.

Woraus ziehen Sie diesen Glauben?

Gentner: Ich habe diesen Glauben, weil die bisherigen Spiele nicht so waren, dass wir sagen müssen: So können wir nicht in die nächsten Spiele gehen. Es stimmt vieles, es stimmt nur der Ertrag nicht. Wir hätten auch gegen Gladbach nicht verlieren müssen. Es wiederholt sich die Problematik mit der Chancenverwertung. Gefühlt müssten wir viel besser dastehen. Es soll nicht nach einer Ausrede klingen, aber manchmal ist es auch das Glück, das fehlt - insgesamt sind es Nuancen.

Zum Beispiel?

Gentner: Wir machen zu viele individuelle Fehler. Das sind Dinge, die man verändern kann.

Der zweite Gladbacher Treffer war ein Eigentor von Ihnen.

Gentner: Patrick Herrmann stand bei seinem Kopfball sehr nah bei mir. Ich wollte helfen, vielleicht hätte Titi (Torwart Przemyslaw Tyton, Anm.d.Red.) den Ball auch gehabt, wenn ich weg geblieben wäre. Es war sehr unglücklich. Ich war der Letzte in einer Fehlerkette.

Die Mannschaft hatte auf dem Papier ein machbares Auftaktprogramm, die Spitzenteams kommen erst noch. Jetzt geht es nach Hoffenheim. Auch wenn sie jetzt gegen Augsburg gewonnen haben, sind die Hoffenheimer auch nicht gut gestartet . . .

Gentner: Gegen wen wir spielen, ist jetzt nicht entscheidend.

Es war jetzt im siebten Saisonspiel die sechste Niederlage. Sehen Sie trotzdem eine positive Entwicklung?

Gentner: Für mich ist eine Entwicklung zu erkennen, weil wir unser Spiel über einen längeren Zeitpunkt spielen können.

Und das Vertrauen in den Trainer Alexander Zorniger ist ungebrochen?

Gentner: Selbstverständlich.

Das Gespräch führte Sigor Paesler.