EsslingenDie vergangenen Wochen beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gingen auch an Wolfgang Dietrich nicht spurlos vorüber: Das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz, die Trennung von Trainer Tayfun Korkut und die Verpflichtung von Markus Weinzierl als Nachfolger. Beim Besuch in der Redaktion dieser Zeitung aber wirkt der 70-jährige VfB-Präsident entspannt, er ruht in sich. Denn sein Zwischenfazit nach zwei Jahren im Amt fällt insgesamt positiv aus. „Ich glaube, dass wir es geschafft haben, nicht nur davon zu sprechen, dass wir die Balance zwischen Tradition und Kommerz halten wollen – sondern dass wir das auch hinbekommen“, sagt