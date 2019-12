Hertha BSC feierte in Leverkusen den zweiten Sieg unter der Leitung von Trainer Jürgen Klinsmann.

Karim Rekik erzielte in der 64. Minute vor 24 472 Zuschauern in der BayArena das Tor des Tages. Leverkusen kassierte damit die dritte Pflichtspiel-Niederlage am Stück und liegt nach dem 16. Spieltag neun Punkte hinter Spitzenreiter RB Leipzig.