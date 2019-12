«Bei den meisten Duellen mit mir trifft Peter seine Doppel-Felder nicht, was für mich eine gute Sache ist. Ich denke, er hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm», sagte der Niederländer vor dem Endspiel im Alexandra Palace an Neujahr (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN). Van Gerwen ist seit sechs Jahren die Nummer eins der Welt, während «Snakebite» Wright an Position sieben gesetzt ist und sich im Halbfinale überraschend gegen Gerwyn Price (6:3) durchsetzte.

Es ist nach 2014 das zweite WM-Finale zwischen van Gerwen und Wright. «Ich bin älter und gereifter als ich es vor sechs Jahren war, ich habe mich damals nicht bereit für einen WM-Titel gefühlt. Heute fühle ich mich bereit», sagte Wright, der traditionell mit bunten Haaren und Klamotten die Bühne betrifft. Van Gerwen hatte am Montag sein Halbfinale mit 6:3 gegen den Engländer Nathan Aspinall für sich entschieden. Für ihn ist es das dritte WM-Finale in vier Jahren.