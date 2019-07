Hofft auf einen Sieg in Ungarn: Ferrari-Star Sebastian Vettel.

Der 32 Jahre alte Hesse gewann schon 2015 und 2017 im Formel-1-Ferrari auf dem Hungaroring bei Budapest und würde sich mit einem weiteren Sieg auf dem 4,381 Kilometer langen Kurs selbst den notwendigen Schub für die zweite Saisonhälfte geben.

«Es liegen noch eine Menge Rennen vor uns, viel kann passieren», sagte Vettel. Er macht sich allerdings auch darauf gefasst, dass die Silberpfeile nach ihrem Komplett-Desaster beim irren Deutschland-Rennen zurückschlagen werden. «Wir können nicht davon ausgehen, dass sie den Rest der Saison keine Punkte mehr holen - eher das Gegenteil», sagte Vettel.

Satte 84 Punkte hat er noch Rückstand auf Spitzenreiter Lewis Hamilton. Zehn Rennen stehen inklusive des Großen Preises von Ungarn an diesem Sonntag noch an, den der britische Primus als einziger Formel-1-Pilot bereits sechs Mal gewinnen konnte. Zweiter im Klassement ist Hamiltons finnischer Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas mit 41 Punkten weniger, danach kommt Deutschland-Gewinner Max Verstappen von Red Bull. Der 21 Jahre Niederländer, der in den zurückliegen 20 Rennen immer unter die ersten fünf kam, hat 63 Punkte weniger als Hamilton.

Der ehemalige Red-Bull-Star Vettel, der viermal Weltmeister mit dem Team wurde und der mögliche künftige Champion Verstappen können Hamilton unter Druck setzen. Genau das wollen sie. «Wir müssen sicherstellen, dass wir uns verbessern und ihnen das Leben deutlich schwerer machen», betonte Vettel. «Das gesamte Team freut sich auf dieses Rennen, es ist eines der heißesten des Jahres und normalerweise liegt uns der Kurs», versicherte Verstappen.