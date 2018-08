Anzeige

Angelique Kerber war die erste Deutsche seit 22 Jahren, die in Wimbledon triumphieren konnte. Die 30-Jährige trat damit endgültig in die Fußstapfen von Steffi Graf. In der Weltrangliste machte Kerber durch ihren Triumph bei den All England Championships einen großen Sprung nach vorne und kehrte nach der Chaos-Saison 2017 in die Top 5 zurück. Bei den US Open, dem nächsten und letzten Grand Slam-Turnier, zählt Kerber wieder zu den großen Favoriten. Unangefochten ist dieser Status jedoch nicht.

Kerber statistisch stärker als im Traumjahr 2016

Statistisch gesehen ist Kerber schon jetzt stärker als in ihrem Traumjahr 2016. Damals konnte sie 43,2 Prozent aller Rückschlagspiele gewinnen. In diesem Jahr waren 46,0 Prozent. 2016 gewann Kerber 40,5 Prozent der Zähler nach erstem Aufschlag. 2018 sind es 43,3 Prozent. Vor zwei Jahren, als die Deutsche sogar die Spitze der Weltrangliste eroberte, nutzte Kerber 49,5 Prozent aller Breakbälle. In diesem Jahr sind es 50,8 Prozent.

Sie konnte zudem 71,5 Prozent all Ihrer Aufschlagspiele gewinnen - dies ist ebenfalls eine Bestmarke für Kerber. 2018 verlor Kerber zudem nur 12,67 Prozent Ihrer Partien. Keine Spielerin war in diesem Jahr besser. 2016 verlor Kerber noch 27,39 Prozent ihrer Spieler. Im Chaos-Jahr 2017 lag dieser Wert sogar bei 66,08 Prozent.

Hält Kerbers Top-Form?

Noch bestehen allerdings Zweifel, ob Kerbers Top-Form tatsächlich halten wird. Bei den Buchmachern ist die 30-Jährige beispielsweise unter den Favoriten, doch steht hier Serena Williams noch ganz oben auf der Liste (Quelle: Aktuelle Quoten auf Sportwetten).

Im Finale von Wimbledon hatte Kerber die US-Amerikanerin noch souverän mit 6:3 und 6:3 geschlagen. Stellvertretend für die leichten Zweifel an Kerber stehen die Aussagen John McEnroes. Die langjährige Nummer 1 der Welt kommentierte, der Triumph der Deutschen in Wimbledon sei "bemerkenswert" gewesen. Eine Prognose für die Zukunft wollte aber im Rahmen des Legenden-Matches am Hamburger Rothenbaum nicht wagen.

Kerber: "Erst einmal mit den Großeltern grillen"

Kerber selbst gehört in gewisser Hinsicht selbst zu Zweiflern. Nach Ihrem Triumph in Wimbledon erklärte sie, sie freue sich darauf, ein bisschen Urlaub zu haben "und endlich ausschlafen zu können." Sie habe eigentlich keine Pläne für die Zukunft - abgesehen davon, auf der Terrasse ihrer Großeltern in Polen zu grillen. Dieser versprochene Abend müsse endlich stattfinden, so Kerber.

Darüber hinaus wolle sie sich eigentlich nur "mit Zeit belohnen." Sie habe lernen müssen, Stolz auf sich zu sein, führt Kerber weiter aus. Sie definiere sich nicht mehr über ihren Job, sondern sehe ich als Mensch. Sie beginne inzwischen erst mit dem Training für ein großes Turnier, wenn sie sich physisch und psychisch bereit fühle. Diese in sich ruhende Kerber dürfte auch bei den US-Open nur schwer zu schlagen sein.