Der Paderborner Philipp Klement (v.) trifft zum zwischenzeitlichen 2:0 in Ingolstadt.

Der Paderborner Philipp Klement (v.) trifft zum zwischenzeitlichen 2:0 in Ingolstadt. Foto: Armin Weigel

Unions Torwart Rafal Gikiewicz (2.v.l.) traf per Kopfball zum späten Ausgleich.

Unions Torwart Rafal Gikiewicz (2.v.l.) traf per Kopfball zum späten Ausgleich. Foto: Annegret Hilse

Die Eisernen kamen durch das Tor des aufgerückten Keepers noch zu einem 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim und zogen mit 17 Punkten wieder am nun punktgleichen Hamburger SV vorbei. Der HSV hatte bereits am Freitag mit 2:1 in Darmstadt gewonnen.

Stadtrivale FC St. Pauli bezwang den SV Sandhausen mit 3:1 (1:0) und ist nun mit einem Zähler Rückstand auf den HSV Fünfter. Sandhausen bleibt trotz nur fünf Zählern auf dem Abstiegs-Relegationsplatz, da der punktgleiche FC Ingolstadt im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Nouri die dritte 1:2-Niederlage kassierte. Diesmal auf eigenem Platz gegen den SC Paderborn, der damit auf Rang sechs vorrückte.

Am Montag empfängt Spitzenreiter 1. FC Köln den Tabellenletzten MSV Duisburg. Der neue MSV-Trainer Torsten Lieberknecht gibt dabei sein Debüt.