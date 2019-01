Ist in Melbourne ins Halbfinale eingezogen: Danielle Collins.

Steht bei den Australian Open in der Runde der letzten Vier: Stefanos Tsitsipas.

Melbourne (dpa) - Zwei Tage nach seinem Coup gegen Titelverteidiger Roger Federer hat der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas als erster Spieler das Halbfinale der Australian Open erreicht.

Der 20-Jährige gewann in Melbourne im Viertelfinale 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2) gegen den Spanier Roberto Bautista Agut und steht zum ersten Mal im Semifinale bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

«Es fühlt sich an wie ein Märchen. Das ist, wofür ich gearbeitet habe», sagte Tsitsipas. Er war besonders zufrieden darüber, dass er an den Sieg über Idol Federer anknüpfen konnte. «Die größte Herausforderung war die Vorbereitung auf dieses Match. Ich bin froh, dass ich heute gut gespielt habe. Das zeigt, dass das kein Zufall war», fügte er mit Blick auf das Achtelfinale gegen Federer hinzu.

Nächster Gegner von Tsitsipas ist am Donnerstag entweder der einstige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien oder der 21-jährige Amerikaner Frances Tiafoe, die am Dienstag in der letzten Partie des Tages aufeinandertreffen.

Tsitsipas spielte auch gegen Bautista Agut wieder mutig nach vorn. Der Weltranglisten-15. holte dabei im ersten und dritten Satz jeweils Aufschlagverluste wieder auf und machte in den entscheidenden Momenten die Punkte gegen Bautista Agut. Der 30-Jährige hatte im Verlauf des Turniers schon den früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray aus Schottland und Vorjahresfinalist Marin Cilic aus Kroatien ausgeschaltet. Auch für den Weltranglisten-24. war es das erste Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Sieger war nach 3:15 Stunden aber Tsitsipas.

Bei den Frauen erreichte zwei Tage nach ihrem klaren Erfolg über Angelique Kerber die Amerikanerin Danielle Collins das Halbfinale. Die Weltranglisten-35. setzte sich mit 2:6, 7:5, 6:1 gegen Anastassija Pawljutschenkowa aus Russland durch. Nächste Gegnerin der 25-Jährigen ist am Donnerstag die australische Lokalmatadorin Ashleigh Barty oder die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien.

Es ist das erste Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier für Collins, die in der ersten Runde gegen Julia Görges nur knapp dem frühzeitigen Aus entgangen war. Gegen Pawljutschenkowa fand Collins nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder zu ihrem gewohnt druckvollen Spiel mit viel Risiko.