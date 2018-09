Tischtennis-Ass Boll erreicht EM-Finale

Sieg im deutschen Duell

Alicante (dpa) - Timo Boll hat bei der Tischtennis-EM in Alicante das deutsche Halbfinal-Duell mit Patrick Franziska gewonnen und kann jetzt am Abend zum siebten Mal in seiner Karriere Europameister werden.