Theis und Boston verlieren - Harden stellt NBA-Rekord auf

US-Basketball-Profiliga

New York (dpa) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert. Die Celtics mussten sich bei den Brooklyn Nets 102:109 (45:46) geschlagen geben.