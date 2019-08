Ashleigh Barty hat den Sprung an die Spitze der Weltrangliste verpasst.

Die 23 Jahre alte Australierin verlor gegen Swetlana Kusnezowa aus Russland 2:6, 4:6. Bei einem Sieg hätte Barty die Japanerin Naomi Osaka als Nummer eins abgelöst.

Gut eine Woche vor dem Start der US Open in New York, wo Osaka Titelverteidigerin ist, hatte die 21-Jährige im Match gegen die Amerikanerin Sofia Kenin wegen einer Knieverletzung aufgegeben.