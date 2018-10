Anzeige

ANZEIGE - Kaum ist Saison, renne die Fußball-Fans den Sportkneipen die Türen ein, veranstalten Public Viewing bei sich im Wohnzimmer oder verfolgen das Spiel nach Feierabend schon in der U-Bahn nach Hause mit. Die Möglichkeiten, Fußballturniere in Deutschland mitzuverfolgen, sind vielfältig – klar, denn Fußball gehört für viele Deutsche zur Identität. Bei anderen Sportarten war das lange nicht der Fall: Wer beim Super Bowl mitfiebern oder die kanadische Hockeymeisterschaft ansehen wollte, musste entweder ins Land der Austragung reisen oder bis in die frühen Morgenstunden aufbleiben, in denen die Matches aufgrund der Zeitverschiebung in hiesigen Breitengraden ausgestrahlt wurden. Andere Sportarten waren gar nicht verfügbar. Doch heute ist das anders: Streaming etabliert sich gerade als bahnbrechende Alternative zum klassischen TV – und das bedeutet, dass man seinen liebsten Sport-Wettkampf zu jeder Tages- und Nachtzeit genießen kann.

Streamen und wetten: Die Möglichkeiten des Internets

American Football ist eine spannende Sportart, die hierzulande nur selten ausgeübt wird und es zu keiner nennenswerten Liga geschafft hat. Im Gegensatz dazu ist der Super Bowl in Übersee ein Sportevent der Extraklasse, für den regelmäßig alles in den Staaten stillzustehen scheint, damit jeder dem Finale beiwohnen kann. Klar wollen deutsche Sportfans das auch sehen – nur eben nicht um zwei Uhr nachts. Die Lösung hält das Internet bereit: Anstatt wach zu bleiben, kann man nun den Super Bowl einfach streamen – zwar erst nach Ablauf des Spiels, aber immerhin. Ähnliche Lösungen gibt es für Turniere wie das der NBA, die ebenfalls mit unseren Schlafenszeiten kollidieren. Und noch etwas wird durch das Internet globalisiert: Dank Seiten wie Sportwettenanbieter.de können Fans des internationalen Sportgeschehens auch auf Matches wetten, die mit ihrem Herkunftsland eigentlich nichts zu tun haben. So setzen neuerdings deutsche Fans auf Wettkämpfe in den USA, aber auch in Russland oder sogar Asien.

Ohne Internet undenkbar: eSports

Eine ganz besondere Sportkategorie wäre ohne das Internet wohl gar nicht erst entstanden: Die Rede ist von eSports, einem Trend, der nicht nur die Sportwelt, sondern auch die Welt der Online-Wetten erobert. eSports ist das professionelle Spielen von Computerspielen wie League of Legends, Counter Strike oder GTA und hat sich vom reinen Zeitvertreib zum waschechten Geschäftsmodell entwickelt: Per Livestream zeigen Profi-Gamer der Welt, wie sie mit den unterschiedlichen Challenges in den virtuellen Welten umgehen. Die besten unter ihnen treten in Turnieren gegeneinander an, die schon mal Milliarden von Zuschauern anlocken können. Präferierter Bezugskanal: das World Wide Web. Hier können auch gleich heiße Tipps auf den Gewinner abgegeben werden und auch hier ist Asien einer der spannendsten Märkte. Das Beste daran: eSports ist derart gut vernetzt, dass es wirklich an jedem Ort der Welt mit WLAN-Zugang mitverfolgt werden kann.

Das Internet eröffnet in der Welt des Sportes also zahlreiche Möglichkeiten. Zum einen schafft es Nischensportarten den Zugang zu einem breiteren Publikum. Zum anderen florieren dabei auch all die Geschäfte, die professioneller Sport so mit sich bringt: Merchandise, Sportjournalismus, Sportwetten und so weiter. Der nächste große Schritt wäre wohl, Virtual Reality in den Markt zu integrieren. Wer weiß – vielleicht muss man bald kein Flugticket mehr kaufen, um den Super Bowl hautnah mitzuerleben.