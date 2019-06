In einem intensiven Match mit spektakulären Punkten bezwang der 29-Jährige aus Warstein den an Nummer acht gesetzten Kanadier 7:5, 6:4. Bei der mit 754.540 Euro dotierten Rasen-Veranstaltung trifft er im Achtelfinale auf den Serben Miomir Kecmanovic, der am Montag Philipp Kohlschreiber bezwungen hatte. Struff kam bei den French Open ins Achtelfinale und steht als derzeit 38. der Weltrangliste erstmals in seiner Karriere unter den Top 40.