Münster (dpa) – Der Springreiter Lars Nieberg beendet seine sportliche Laufbahn und reitet nicht mehr für die Nationalmannschaft. «Vom Kopf her habe ich die Karriere schon länger beendet», sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Der Prozess war schleichend.»

Nieberg gehörte viele Jahre zur Weltspitze. Er gewann 1996 und 2000 mit der Mannschaft Olympia-Gold und siegte mit der deutschen Equipe auch bei Europa- und Weltmeisterschaften. Zur seiner Erfolgs-Statistik gehören die deutsche Meisterschaft 1995 und zwei zweiten Plätze im Weltcup 1995 und 1998. Bei seinem letzten Ritt für die Nationalmannschaft, hatte er gemeinsam mit seinem Sohn Gerrit (25) den Nationenpreis von Dänemark gewonnen. Es war sein 50. Einsatz für Deutschland.

Niebergs Leben wird weiter von Pferden bestimmt, um rund 100 muss er sich auf Gut Berl bei Münster kümmern, wo er seit 2013 arbeitet. «Ich reite ja weiter, zu Hause oder mal auf einem kleineren Turnier.» Dann aber «ohne sportliche Ambitionen, sondern nur zu Ausbildungszwecken» - so wie am Wochenende in München in der Youngster-Tour für Nachwuchspferde. «Aber ein Ziel wie ein Championat oder einen Nationenpreis, das gibt es nicht mehr.»