Haris Medunjanin erzielte in der 31. Minute den Führungstreffer für die Gäste aus Pennsylvania. Chicagos Nemanja Nikolic (39.) verwandelte kurz darauf einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sorgte Philadelphias Cory Burke (45.+3) jedoch für die erneute Führung der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel, das gleiche Spiel: Erst traf Aleksander Katai (69.) nach Zuspiel von Schweinsteiger zum 2:2, bevor vier Minuten später Burke mit seinem zweiten Tor des Tages die Union wieder in Führung brachte. In der Schlussphase fielen innerhalb von zwei Minuten zwei Tore: In der vierten Minute der Nachspielzeit konnte zunächst Schweinsteiger per Kopfball das 3:3 erzielen, doch praktisch im Gegenzug sorgte Ex-Fire-Spieler David Accam (95.+5) für die Entscheidung zugunsten Philadelphias.

Chicago liegt nach der Niederlage mit 23 Punkten auf dem achten Platz in der Eastern Conference. Philadelphia ist mit 24 Punkten Siebter. Chicago muss bereits am Samstag auswärts bei FC Dallas antreten. Auf Philadelphia wartet ein Testspiel gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt.