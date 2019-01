Die Eiskunstläufer Bruno Massot (l) und Aljona Savchenko sitzen am Rand der Eisbahn von Holiday on Ice. Foto: Frank Rumpenhorst

«Wir wollen Holiday on Ice und die anderen Shows bis Ende Februar beenden», sagte die gebürtige Ukrainerin der Deutschen Presse-Agentur. «Nach den Spielen in Pyeongchang haben wir nicht die Zeit gehabt, über alles nachzudenken. Wir wollen das jetzt erst einmal alles genießen. Wir werden sehen.»

Nach dem Olympia-Gold und der «Jahrhundert-Kür» in Pyeongchang hatte das Duo eine Wettkampfpause und den Verzicht auf die am (heutigen) Mittwoch beginnenden Europameisterschaften in Minsk sowie die Welttitelkämpfe im März in Saitama/Japan verkündet. Auf die Frage, wie wahrscheinlich ein Comeback ist, versicherte Massot: «Wir wissen es wirklich nicht.»