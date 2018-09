Anzeige

Das Zauberwort beim FC Bayern dieser Tage lautet: Rotation. Wegen der hohen Belastung in den englischen Wochen und dem dünn besetzten Kader muss Coach Niko Kovac die Kräfte seiner Spieler derzeit gut einteilen. Bisher gelingt das noch sehr gut. Im zweiten Champions League-Spiel gegen Ajax Amsterdam sind die Münchener nicht nur deshalb haushoher Favorit.

Niko Kovac kann nach seinen ersten Pflichtspielwochen in München ein äußerst positives Zwischenfazit ziehen. Der FC Bayern grüßt wie gewohnt von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga und auch sonst herrscht beim Rekordmeister eine gelöste Stimmung. Nun wird Kovac aber mit einem Problem konfrontiert, an dem sich schon viele Trainer vor ihm überhoben haben: der Rotation. Weil die Bayern vor der dritten englischen Woche in Folge stehen und der ohnehin schon dünn besetzte Kader durch die Ausfälle von Tolisso, Coman und Rafinha noch weiter dezimiert wurde, ist Kovac gezwungen, die Kräfte seiner verbliebenen Spieler gut einzuteilen. Ersichtlich wurde das jüngst beim Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg, als etliche Stars des FCB auf der Bank schmorten. Die Konsequenz folgte wenige Minuten vor Abpfiff, als die Gäste aus Augsburg noch den glücklichen Ausgleich erzielten.

Bayern nicht Top-Favorit auf den Titel

In der Königsklasse gestaltet sich die Münchner Ausgangslage aber zunächst ähnlich beruhigend wie in der Bundesliga. In einer nominell schwachen Gruppe - die Gegner heißen Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen - zählt für die Bayern nur der Gruppensieg. Nach dem souveränen 2:0-Auswärtserfolg im Auftaktspiel gegen Lissabon ist der FCB diesem Unterfangen bereits einen großen Schritt näher gekommen. Auch gegen Ajax Amsterdam, das zum ersten Mal seit vier Jahren wieder in der Königsklasse vertreten ist, werden die Bayern gewohnt selbstbewusst auftreten. Möglicherweise wird Niko Kovac auch hier wieder für Überraschungen in der Startelf sorgen. Mit Renato Sanches gab es im Auftaktmatch bereits einen unverhofften Matchwinner - Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

Zudem gilt die Phase während des Oktoberfests beim FC Bayern als Stimmungsbarometer für die Zeit bis zur Winterpause. Niko Kovac dürfte also sehr daran gelegen sein, seine Wiesn-Bilanz in den nächsten Spielen weiter aufzupolieren. Zur Erinnerung: Vor genau einem Jahr stolperte Carlo Ancelotti zu dieser frühen Saisonphase und musste den Verein verlassen. Stattdessen will Kovac möglichst geräuschlos bis zum Frühjahr arbeiten, um dann bestens für die entscheidenden Spiele gewappnet zu sein. Im internationalen Vergleich werden die Bayern aber längst nicht mehr als Top-Favorit auf den Henkelpott gehandelt. Zu gering waren die Transfer-Ausgaben der gesamten Bundesliga im Sommer, zu schlecht die Leistungen der deutschen Teams in den Vorjahren. Die Millionentruppen von ManCity, Paris und Liverpool sorgen stattdessen für die großen Schlagzeilen.

Ajax will frech aufspielen

Im neunten Aufeinandertreffen beider Klubs will Ajax Amsterdam indes frech aufspielen. Nach dem 3:0-Erfolg gegen AEK Athen träumt der Champions League-Sieger von 1995 von der ersten Teilnahme an einer K.O.-Phase seit 13 Jahren. Tatsächlich kann sich das Team gute Chancen ausrechnen, den Sprung unter die besten 16 Teams in Europa zu schaffen. In der holländischen Eredivisie rangiert Ajax momentan auf Rang zwei, der Kader bietet eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kräften. Bestes Beispiel: Top-Torjäger der diesjährigen Spielzeit ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga: Klaas-Jan Huntelaar erzielte bereits sechs Treffer. Gleichzeitig überzeugen Spieler wie der erst 21-jährige Frenkie de Jong, für den Real Madrid offenbar gewillt sein soll, 80 Mio. Euro zu bezahlen. Gut möglich, dass mit Ajax der stärkste Gegner der Gruppenphase auf die Bayern wartet. Der Maßstab für den deutschen Rekordmeister bleibt jedoch weiterhin ein anderer.

Wiesn-Bilanz der Bayern-Trainer

Transfer-Ausgaben der Bundesliga im Sommer

Statistiken von Ajax Amsterdam in der Champions League