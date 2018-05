Anzeige

Der Torjäger war bei seinem Ausgleichstor zum 1:1 von Abwehrspieler Gerard Piqué in der 14. Minute am linken Knöchel getroffen worden. Danach spielte Ronaldo noch bis zur Halbzeit weiter. Heute soll eine genaue Untersuchung folgen.

«Ich weiß nicht, wie lange er pausieren wird. Er hat gesagt, es war nicht viel», sagte Zidane nach der Partie der beiden Erzrivalen. «Er hat sich ein paar Sorgen gemacht, weil es geschwollen war, aber er hat gesagt, er hat nichts Ernstes.» Der Franzose ist überzeugt, dass Ronaldo beim Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool am 26. Mai zur Verfügung steht.

Mit der Nationalmannschaft startet der 33 Jahre alte Angreifer am 15. Juni in die Weltmeisterschaft in Russland. Erster Gegner des Europameisters ist Nachbar Spanien, danach folgen in der Gruppe B die Spiele gegen Marokko und Iran.