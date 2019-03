Rebensburg Zweite bei Soldeu-Abfahrt - 0,03 Sekunden fehlen

Ski alpin

Soldeu (dpa) - Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Finale in Andorra Zweite in der Abfahrt gewonnen. Den ersten Sieg ihrer Karriere in der alpinen Königsdisziplin verpasste die 29-Jährige um nur drei Hundertstelsekunden, die sie langsamer war als Mirjam Puchner aus Österreich.