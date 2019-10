Die Sachsen entschieden am Mittwoch in Wolfsburg das Bundesligisten-Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals souverän mit 6:1 (1:0) für sich und sorgten für den höchsten Sieg der Leipziger in der Geschichte des DFB-Pokals.

Werder Bremen löste seine Pokalaufgabe beim 4:1 (4:1) über den 1. FC Heidenheim souverän. Bereits nach 18 Minuten war die Partie beim Stand von 3:0 entschieden.