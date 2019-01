Bambergs neuer Trainer Ainars Bagatskis steckt mit seinem Team in einer Krise.

Bambergs neuer Trainer Ainars Bagatskis steckt mit seinem Team in einer Krise. Foto: Annegret Hilse

Die Franken würden noch am Sonntag die Vertragsauflösung mit dem Letten bekanntgeben, berichtete Radio Bamberg. Der Club kommentierte dies auf Anfrage zunächst nicht. Die Bamberger haben drei ihrer vergangenen vier Ligapartien verloren und zeigten am Samstag beim 67:85 gegen Aufsteiger RASTA Vechta eine ganz schwache Leistung. Derzeit hätte der neunmalige deutsche Meister kein Heimrecht in der ersten Playoffrunde.

Der 51 Jahre alte Bagatskis war erst vor dieser Saison als Nachfolger von Luca Banchi verpflichtet worden. Ein neuer Trainer wäre bereits der vierte Coach in den vergangenen zehn Monaten.