Marcel Kittel verlässt mitten in der Saison sein Team und nimmt sich eine Auszeit. Foto: David Stockman/BELGA

Die Auflösung des Vertrages sei auf seinen Wunsch erfolgt, wurde der 30-Jährige zitiert. «In den letzten zwei Monaten hatte ich das Gefühl, erschöpft zu sein. Momentan kann ich nicht auf höchstem Niveau trainieren und Rennen fahren», sagte der Thüringer. «Aus diesem Grund habe ich beschlossen, mir eine Pause zu nehmen, über meine Ziele nachzudenken und einen Plan für meine Zukunft zu machen.»

Der 14-malige Etappensieger bei der Tour de France geriet zuletzt immer heftiger in die Kritik. Sein Kapitän sei aktuell «einfach nicht gut genug», sagte Sportdirektor Dirk Demol jüngst. «So kann es nicht weitergehen.» Kittel hatte in diesem Jahr erst einen Sieg Anfang Februar eingefahren und zuletzt die Teilnahme an der Tour de Yorkshire abgesagt. Schon 2018 gab es während der Saison Ärger um Kittels Form.

Marcel Kittels Manager Jörg Werner hofft auf ein Comeback seines Schützlings im Radsport, schließt ein Karriereende des Sprinters aber nicht aus. «Ich will die Entscheidung nicht vorwegnehmen. Marcel muss sich selber überlegen, wo die Reise hingeht», sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur.

Die Saison ist für den Thüringer damit schon im Mai vorbei, wie Werner klarstellte. «Er braucht Zeit zum Überlegen. Ich hoffe, dass wir ihn als Fahrer wiedersehen werden.»

Gerüchte, wonach Kittel an einer Burnout-Erkrankung leide, wies der Manager des 14-maligen Tour-de-France-Etappensiegers zurück. «Es ist keine einfache Situation für ihn, aber man sollte die Kirche im Dorf lassen.» Die Trennung von Katusha nach eineinhalb Jahren und nur drei Tagessiegen sei überlegt gewesen. «Die Entscheidung trifft man nicht aus dem Bauch heraus. Marcel ist in einer schwierigen Situation. Es ging darum, mit erhobenem Haupt auseinanderzugehen», sagte Werner.

«Trotz aller Unsicherheiten bin ich zuversichtlich, dass ich letztendlich neue Chancen und Herausforderungen finde», sagte Kittel weiter. «Ich möchte in Zukunft wieder Rennen fahren und muss einen Plan ausarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Dies ist die größte Herausforderung meiner Karriere und ich nehme sie an.»