«Ich hatte es schon mal bei Felix Magath so ähnlich, wo es relativ viele Spieler waren», sagte der 28-Jährige nach dem 2:1 im ersten Testspiel gegen Bröndby IF. «Am Ende wurden die Spieler rausgepickt, die die Qualität haben, Erste Bundesliga zu spielen. Vielleicht ist es auch so, dass wir am Ende der Vorbereitung einen Kader von 26, 27 Spielern haben.» Unter Magath, der in der Rolle als Geschäftsführer zahlreiche Transfer bei den Niedersachsen tätigte, war Polter 2011 zu seinem Bundesligadebüt gekommen.

Nach der Verpflichtung von zwölf Neuzugängen mit prominenten Namen wie Neven Subotic und Christian Gentner gehören derzeit 35 Spieler zum Profikader von Union. «In der Ersten Liga gehört viel Qualität dazu, da muss man sehen, dass man sich durch den Konkurrenzkampf individuell steigern kann, dem muss sich jeder stellen», sagte Polter. «Ich kann nur besser werden, wenn Konkurrenz da ist, wenn man daraus Kräfte ziehen kann.» Ein großer Kader sei notwendig. «Es wird jeden individuell nur stärker machen», sagte der Angreifer.