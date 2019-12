Einen Tag nach ihrem Sieg in der klassischen Technik gewann Therese Johaug auch das Verfolgungsrennen in Finnland am Sonntag. Bei den Männern siegte ihr norwegischer Landsmann Johannes Kläbo. Victoria Carl aus Zella-Mehlis sorgte als 15. über zehn Kilometer in der freien Technik in 28:20,0 Minuten für das beste deutsche Ergebnis. Katherina Hennig (Oberwiesenthal) als 27. und Pia Fink (Bremelau) als 30. kamen ebenfalls noch unter die ersten 30 Sportlerinnen.

Die 31 Jahre alte Johaug feierte einen Start-Ziel-Sieg und setzte sich in 25:48,0 Minuten souverän vor ihren Landsfrauen Heidi Weng und Astrid Uhrenholdt Jacobsen durch. Kläbo verwies Landsmann Emil Iversen und Vortagessieger Iivo Niskanen aus Finnland in 35:29,7 Minuten auf die Plätze zwei und drei. Der beste Deutsche bei den Männern war Lucas Bögl auf dem 27. Rang. Damit machte der 29-Jährige aus Gaißach fünf Plätze im Vergleich zum Vortag gut.