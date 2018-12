Anzeige

«Der Plan wäre, dass er in Saalbach dann bereit ist», sagte Herren-Cheftrainer Mathias Berthold am Rande der Speedrennen in Gröden. Auf den Riesenslalom in Alta Badia am Sonntag verzichtet Neureuther.

Der deutsche Rekordsieger im Weltcup musste zuletzt wegen den Folgen eines gebrochenen Daumens eine Trainingspause einlegen. Am Samstag soll er in Pfelders wieder mit dem Technik-Team fahren. Nach seinem Comeback nach überstandenem Kreuzbandriss beim Riesenslalom in Val d'Isère am vergangenen Samstag fiel die Entscheidung, dass Training sinnvoller ist als ein Start im Weltcup an diesem Wochenende. In Saalbach-Hinterglemm steht ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm.