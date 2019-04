NBA-Playoffs: Lebenszeichen von Schröder und City Thunder

Basketball-Profiliga

Oklahoma City (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben sich in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA zurückgemeldet. Gegen die Portland Trail Blazers gewann OKC am vor heimischer Kulisse mit 120:108 und verkürzt dadurch in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2.