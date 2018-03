Anzeige

Salt Lake City (dpa) – Basketball-Star Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die nächste Niederlage kassiert. Die Texaner mussten sich den Utah Jazz mit 90:97 (50:53) geschlagen geben.

Der 39-jährige Würzburger erzielte zwölf Punkte und zehn Rebounds im Spiel. Für den 13-fachen NBA-Allstar war es das fünfte Double-Double der laufenden Spielzeit. Topscorer im Spiel war Utahs Donovan Mitchell mit 25 Zählern. Nach der vierten Niederlage in Folge liegen die Mavs mit 18 Siegen und 42 Niederlagen auf dem vorletzten Platz in der Western Conference.

Nationalspieler Daniel Theis feierte mit den Boston Celtics hingegen den zweiten Sieg in Serie. Das Team aus Massachusetts besiegte die New York Knicks 121:112 (59:56). Theis, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte sechs Punkte und holte sieben Rebounds. Celtics-Superstar Kyrie Irving führte sein Team mit 31 Punkten, neun Rebounds und acht Assists zum Auswärtssieg in New York. Mit 42 Siegen und 19 Niederlagen befindet sich Boston auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference.

Ohne den verletzten Paul Zipser unterlagen die Chicago Bulls auswärts bei den Minnesota Timberwolves 104:122 (62:60). Trotz der dritten Niederlage hintereinander bleiben die Bulls mit 20 Siegen und 38 Niederlagen weiter auf dem viertletzten Platz im Osten.