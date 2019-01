NBA: Nowitzki mit Saisonbestleistung bei Dallas-Sieg

Basketball-Profiliga

New York (dpa) - Basketball-Oldie Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen gefeiert. Die Texaner besiegten die letztplatzierten New York Knicks 114:90 (55:47).