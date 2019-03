Der erkrankte Angreifer des FC Bayern München konnte am Montag nicht zum Treffpunkt des DFB-Kaders nach Wolfsburg anreisen. Wann der 23-Jährige, der wegen einer Erkältung bereits am Sonntag beim Bundesligaspiel der Bayern gegen den FSV Mainz 05 gefehlt hatte, zum Team stößt, war zunächst offen.

Bayern-Coach Niko Kovac hatte bereits am Wochenende erklärt, dass Gnabry im Testspiel am Mittwoch gegen Serbien «wahrscheinlich keine Alternative» für Bundestrainer Joachim Löw sein werde. Die wichtigere Partie findet jedoch erst vier Tage später in der EM-Qualifikation gegen den schwersten Gruppengegner Niederlande in Amsterdam statt.