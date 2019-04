Mick Schumacher fährt in Bahrain die ersten Kilometer in einem Ferrari der Formel 1.

Mick Schumacher fährt in Bahrain die ersten Kilometer in einem Ferrari der Formel 1. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Sakhir (dpa) – Mick Schumacher hat auf dem Bahrain International Circuit seine ersten Kilometer in einem Formel-1-Ferrari absolviert. Der 20 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher fuhr mit dem SF90 gut zehn Minuten nach der Freigabe der Strecke aus der Ferrari-Box.

«Es ist, als würden wir die Zeit zurückdrehen», twitterte Formel-1-Reifenhersteller Pirelli. Mick Schumacher darf den Wagen von Landsmann Sebastian Vettel weiter testen. Er gehört seit diesem Jahr zur Nachwuchsakademie der Scuderia. Am folgenden Tag steigt er in den Alfa Romeo des Ferrari-Partnerteams.

Auf dem Kurs in Bahrain hatte Vater Michael 2004 das Premierenrennen in einem Ferrari gewonnen. 2010 hatte er in der Wüste von Sakhir im Mercedes sein Comeback gefeiert.

Für Sohn Mick sind die Testfahrten ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Motorsport-Königsklasse, in der sein Vater bislang unerreichte sieben Mal den Titel gewann und 91 Rennsiege feierte. Die erfolgreichste Zeit in seiner Karriere hatte Michael Schumacher bei Ferrari mit fünf WM-Triumphen von 2000 bis einschließlich 2004 erlebt.

Seit seinem Ski-Unfall Ende 2013 ist Michael Schumacher nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Er erholt sich weiterhin von dem schweren Schädel-Hirntrauma und dessen Folgen in seiner Wahlheimat am Genfer See in der Schweiz.