«Unser erster Ansatz war es, die Spieler aus unterschiedlichen Belastungsstufen abzuholen und alle auf ein gemeinsames Level zu bringen», sagte Löw-Assistent Marcus Sorg in Südtirol.

Bis zum Wochenende soll diese Phase abgeschlossen sein. Am Sonntag sollen einige Spieler noch individuell trainieren. Der Münchner Abwehrspieler Jérôme Boateng wird nach seiner Oberschenkelverletzung sein Aufbauprogramm fortsetzen. «Entscheidend ist nicht, ob er einen Tag früher oder später ins Mannschaftstraining einsteigt, sondern dass er zur WM spielfähig sein wird», erklärte Sorg.

Kapitän Manuel Neuer steht nach achtmonatiger Wettkampfpause kurz vor seinem Comeback. «Er macht subjektiv einen sehr guten Eindruck», sagte Sorg. Am Montag und am Mittwoch in Testspielen gegen die deutsche U20-Auswahl, die am Sonntag in Südtirol anreisen wird, soll Neuer wieder erste Spielpraxis sammeln. Wie lange der mehrmalige Welttorhüter dabei eingesetzt wird, würde Bundestorwarttrainer Andreas Köpke zusammen mit Löw entscheiden, berichtete Sorg.