Paris (dpa) - Was nun, Herr Löw? Im 169. Spiel als Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmanschaft muss Joachim Löw Antworten präsentieren - und das gegen das aktuell beste Team der Welt. Der Rekord-Bundestrainer muss gegen Frankreichs Weltmeister den Absturz stoppen.

«Wir sind uns unserer Lage bewusst», sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem Nations-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr) im Stade de France. Es ist eine Partie mit Endspielcharakter für Deutschland und vielleicht auch für den sehr verdienstvollen Löw, auch wenn Verbandsboss Reinhard Grindel dem Bundestrainer erst einmal das Zeitfenster bis in den November hinein geöffnet hat.

Die Diskussionen laufen auf Hochtouren, ob Löw nach 14 DFB-Jahren noch der richtige Mann ist, um nach der WM-Blamage in Russland einen neuen Kurs einzuschlagen und besonders personell zu gestalten. Das 0:3 in den Niederlanden hat schwerwiegende Zweifel gestreut.

Das könnte nur ein Überraschungserfolg in Paris verändern. «In erster Linie muss die Leistung wieder stimmen», sagte Abwehrspieler Mats Hummels, der im Nachsatz betonte: «Aber diesmal muss auch das Ergebnis passen.» Das Kuriose ist: Ein Auswärtssieg in Paris würde Deutschland sogar wieder ins Rennen um Platz eins in der Nations-League-Gruppe bringen. «Jeder, der rechnen kann, weiß, was noch drin ist», betonte Joshua Kimmich.

Eine Niederlage gegen den Weltmeister würde Löw in eine Sackgasse führen, weil dann der Abstieg nicht mehr allein aus eigener Kraft abgewendet werden kann. «Wir brauchen einfach einmal ein Erfolgserlebnis, damit der Knoten platzt», glaubt Hummels.

Die Trainerdiskussion schieben die Spieler zur Seite. «Es wird ja alles diskutiert. Ich mache da kein Thema draus», antwortete Neuer auf die Frage, ob er eine Trainerdiskussion nachempfinden könne. «Wir versuchen, geschlossen aufzutreten und zusammen auch aus dieser negativen Phase rauszukommen», betonte der Münchner Torwart.

Für Löw und sein Personal ist es schwierig, sich nach der Reise in die französische Hauptstadt am Montag von den vielen negativen Begleiterscheinungen freizumachen. «Wir müssen ausblenden, was auf uns jetzt einprasselt», erklärte Löw. In zwölf Jahren als Chefcoach hat der 58-Jährige keine vergleichbar lange Krise erlebt. «Wir müssen hier möglichst einen Punkt machen und dann zuhause gegen die Niederlande gewinnen. Dann haben wir noch irgendwie eine Chance», sagte der Bundestrainer zu den Aussichten in der Nations League.

Mit dem Prinzip Hoffnung arbeiten Löw, seine Spieler und sein noch immer großer Helferstab schon seit dem Ende der WM-Qualifikation vor einem Jahr. Immer und immer wieder verkündete der Bundestrainer, dass sein Team im nächsten Match sicher den Schalter umlegen werde.

Die Realität: Bei der WM versetzte Südkorea dem viermaligen Weltmeister den historischen Vorrunden-K.o. mit Schockwirkung. Und in der neuen Nations League droht dem torlosen Tabellenletzten der Abstieg in die europäische Zweitklassigkeit. Spätestens jetzt dürften sich Präsident Grindel und Manager Oliver Bierhoff als DFB-Verantwortliche mit einem Plan B ohne Löw beschäftigen, den sie nach der missglückten WM noch im Eiltempo verworfen hatten.

«Ich glaube nach wie vor, dass er ein sensationeller Trainer ist», sagte der für Paris Saint-Germain spielende Julian Draxler zu Löw: «Inwiefern da jetzt die Entscheidungsträger beim DFB aktiv werden oder nicht, habe ich keine Ahnung.» Verbandsboss Grindel hatte nach der Holland-Pleite erst einmal darauf verwiesen, dass jetzt die Konzentration dem sportlichen Abschluss der Nations League gelte.

Löw versucht, in den Stunden bis zum Anpfiff im Stade de France so viel Normalität wie möglich herzustellen und negative Gedanken zu verbannen. Auch die Vergangenheit ist belastet. Beim letzten Duell im französischen Nationalstadion vor drei Jahren hatten viele der aktuellen Spieler beim 2:0 der Équipe tricolore die Terroranschläge miterlebt. Außerhalb des Stadions explodierten zwei Bomben, beide Mannschaften übernachteten in den Katakomben der Arena.

Schon bei der EM 2016 war das Nationalteam für das Spiel gegen Polen (0:0) nach Saint Denis zurückgekehrt. Der DFB wählte dieses Mal sogar jenes Teamhotel, in dem auch im November 2015 logiert worden war.

Sportlich muss der Bundestrainer im 31. Duell mit den Franzosen (bisher neun Siege und 13 Niederlagen) eine überzeugende Antwort auf das 0:3 von Amsterdam finden. Ob er nun auf seine Jugendfraktion mit Timo Werner (22), Julian Brandt (22), Leroy Sané (22) und vielleicht sogar Serge Gnabry (23) setzt? Nach der «brutalen Niederlage» gegen Oranje hatte Löw spontan erklärt: «Die jungen Spieler haben schon ein bisschen frischen Wind gebracht in der zweiten Halbzeit, absolut. Aber bei der Chancenverwertung hat man auch bei dem einen oder anderen jungen Spieler gesehen, dass das noch Zeit braucht.»

Die Chancenverwertung steht ganz oben auf der Krisenagenda. In drei Pflichtspielen nacheinander gelang kein Tor, in zehn Partien 2018 gab es nur achtmal Torjubel. «Immer Pech ist kein Zufall», sagte Kimmich zur aktuellen Abschlussschwäche. «Wir haben jetzt viele solche Spiele aneinandergereiht», betonte auch Offensivspieler Draxler: «Irgendwann müssen wir eine Lösung finden.»